LDLC chouchoute ses salariés-parents en faisant exploser le compteur du congé parental

Laurent de la Clergerie le reconnaît, « en France, les congés maternité et paternité sont trop courts. Les parents doivent confier leur enfant alors qu'il n'a que 2 mois et demi ». Le fondateur du groupe salue ainsi un congé parent rallongé made in LDLC qui « va permettre à nos salariés d'aborder leur nouvelle vie et leur retour en entreprise plus sereinement, et de ne rater aucun moment des premiers mois de bébé ».