Garantie étendue à 3 ans gratuitement sur tous les produits : le coup de maître de LDLC pour retourner le marché

LDLC a joué malin, en misant toujours sur la qualité de service. Hotline, chat, SAV, ateliers de réparation en magasins… l'entreprise a su séduire sa clientèle avec ses armes, et signe aujourd'hui un engagement fort, qui ne lui demande pas de lourds investissements. On n'ira pas jusqu'à dire qu'il suffisait d'y penser, mais en attendant, LDLC est le premier à avoir dégainé sa garantie légale de conformité de 3 ans et pourrait, une fois de plus, ouvrir la voie à d'autres.