Call of Duty : un opus mobile d'envergure est en développement chez Activision

En novembre dernier, Activision Blizzard exprimait clairement sa volonté de porter toutes ses franchises emblématiques sur smartphones et tablettes tactiles . Il faut dire que la firme dirigée par Bobby Kotick a connu un véritable succès planétaire avec Call of Duty: Mobile en 2019. L'année suivante, le jeu comptabilisait déjà plus de 300 millions de téléchargements. Et l'éditeur ne compte pas en rester là...