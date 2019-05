Windows en dual boot sur Chromebook ? Finalement, c’est non

RIP Project Campfire

Source : Android Police

De nombreux propriétaires deaimeraient que leur ordinateur soit capable de faire tourner Windows en « dual boot » (deux systèmes d'exploitation sur la même machine), notamment pour certaines applications lourdes. Et Google paraissait décidé à leur donner satisfaction.Le «» visait précisément à développer la fonctionnalité « Alt OS », permettant de choisir entre Chrome OS et. Malheureusement, la perspective de le voir aboutir semble à présent proche de zéro : il a été classé en «» sur le site de développeurs Chromium Gerrit. Et quoi qu'il en soit, aucun progrès n'avait été enregistré depuis décembre dernier.Il est difficile de connaître précisément les raisons de cet abandon. Mais on peut imaginer que l'espace de stockage requis par Windows 10 (plus de 40 Go) a pu s'avérer rédhibitoire pour les Chromebook.De plus, le Project Campfire n'ayant jamais été rendu public, Google n'aura donc même pas besoin d'annoncer son arrêt. Il devrait donc s'évanouir dans l'oubli, sans autre forme de procès.