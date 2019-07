Teasing ou nostalgie ? Un tweet énigmatique réintroduit le logo de Windows 1.0

Crédit : Microsoft/Neowin

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! 😲 💾 pic.twitter.com/guU4QxwsGG — Windows (@Windows) July 1, 2019

Et si Microsoft avait bel et bien quelque chose à nous dire ?

Vers une mise à disposition de Windows 1.0 en open-source ?

Be a part of the computing revolution and get your copy of Windows 1.0 today! pic.twitter.com/VJzgYnfEvB — Windows (@Windows) 3 juillet 2019

Depuis un peu plus de 24 heures, le compte Twitter denous propose une plongée dans leset arbore à l'identique le logo - encore fringant - de Windows 1.0. La toute première version de l'OS, annoncée en fin d'année 1983 et lancée en novembre 1985.Parmi les éléments publiés sur la page, une courte vidéo rétrospective deau cours des 35 dernières années. Cette dernière s'accompagne d'une mention pour le moins étonnante : «».Plus intriguant encore, Microsoft a supprimé l'intégralité des posts sur le compte Instagram de Windows, à l'exception du clip évoqué plus haut et d'une photo d'époque présentant la suite logicielle proposée par Microsoft lors du lancement de Windows 1.0, dont le logo a, ici aussi, été repris en image de profil.Sur Twitter comme sur Instagram, les community managers de Microsoft contribuent également à: «», «», peut-on notamment lire en réponse à certains commentaires. La piste d'une annonce semble donc à privilégier, même si celle du poisson d'avril à retardement n'est pas à exclure.Certains utilisateurs laissent par ailleurs entendre que cette mise en scène pourrait être un clin d'œil de Microsoft à la diffusion prochaine de la saison 3 de Stranger Things , sur Netflix. Et pour cause, cette dernière se déroule en 1985, soit pile l'année de lancement de Windows 1.0.Windows Central opte plutôt pour une annonce prochaine relative à. La chose n'est pas impossible : ces derniers mois, Microsoft a en effet ouvert à l'open-source MS-DOS (disponible sur GitHub ) et Windows Calculator.Windows 1.0 pourrait tout simplement être le prochain sur la liste. Réponse à venir dans les prochains jours.