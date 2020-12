Windows pourrait désactiver la fonction "Shake to minimize" dans une prochaine mise à jour

En effet, sur Windows 10 (mais aussi Windows 7), il est tout à fait possible de réduire toutes les fenêtes affichées à l'écran, sauf une, via un seul geste. Une fonction « shake to minimize » (ou « aero shake ») qui pourrait bientôt être désactivée.

C'est ce qui ressort en effet des récentes preview builds de Windows 10, qui désactivent complètement cette fonctionnalité visiblement peu utilisée (voire appréciée) des utilisateurs.