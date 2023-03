Il va falloir vous lever tôt pour regarder le premier direct de Netflix !

Son spectacle, baptisé Selective Outrage, sera également précédé d'un pre-show et suivi d'un post-show. Le premier, sobrement baptisé The Show before the Show sera lancé à 3 h 30 depuis la boîte de nuit Comedy Store. Ensuite, après le show de Chris Rock d'une durée indéterminée, The Show after the Show conclura la soirée. De nombreux invités seront de la partie, tandis que Ronnie Chieng fera office de présentateur.