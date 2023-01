Netflix : voici la nouvelle interface sur iPhone et iPad

Netflix vient de fêter les 16 ans de son service de streaming. Le spécialiste de la vidéo en ligne, qui a été le premier à sentir le potentiel d'un abonnement pour accéder à des films et des séries à une époque (pas si lointaine) où le piratage était partout, est toujours un incontournable de son secteur. Et ce, malgré la concurrence de géants comme Amazon Prime qui se fait de plus en plus sentir.

Le groupe a-t-il eu envie de s'offrir un cadeau particulier pour cet anniversaire ? C'est ce que l'on pourrait se dire en voyant la mise à jour de son interface pour iPad et iPhone, proposée à partir d'aujourd'hui aux abonnés de la firme. Un petit bijou de fluidité dont un morceau vient de nous être présenté par Janum Trivedi.