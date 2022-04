Le film d'animation Nimona arrivera finalement sur Netflix en 2023

Aujourd'hui, l'auteur·ice non-binaire et Netflix (qui ont déjà collaboré sur She-Ra and the Princess of Power, oeuvre chapeautée par Stevenson) annoncent que le film verra bien le jour en 2023 sur le service de SVoD. C'est à Annapurna Pictures qu'incombe la tâche de reprendre ce qui a été commencé. Il a également été confirmé que Chloe Moretz (Kick-Ass) prêterait sa voix au personnage principal, tandis que Riz Ahmed (Rogue One) et Eugene Lee Yang (membre du groupe The Try Guys) feront également partie du casting vocal.

Rappelons que l'attendu Nimona se déroule dans un monde médiéval teinté de technologie et de fantasy. L'héroïne éponyme est une métamorphe, bien décidée à montrer que le pouvoir en place est néfaste, en affrontant autant que faire se peut les préjugés de ses opposants.