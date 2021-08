Tales of Arcadia : suivez les Trolls et succombez à l'aventure de Guillermo del Toro

Enfin, que vous soyez adulte ou enfant, difficile de ne pas vous attacher aux courageux, optimistes et sympathiques personnages de Tales of Arcadia. Si le film Rise of the Titans pâtit de quelques réelles faiblesses, dans son script et sa fin, et si 3Below est un peu en-dessous du niveau de Trollhunters et Wizards en termes d'intrigue et d'intérêt général (merci au personnage Varvatos de Nick Offerman d'être incroyable cependant), l'ensemble vaut vraiment le coup d'être vu dans son intégralité.