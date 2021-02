Carnival Row : ton univers (fantastique) impitoyable

Lancés il y’a plus de vingt ans, Premiere Pro et Final Cut Pro X sont aujourd’hui les deux références majeures du logiciel d’édition vidéo non linéaire. Les deux camps sont soutenus par de larges communautés d’afficionados dans lesquelles on trouve des particuliers, des semi pros et des entreprises. Suite à leurs évolutions respectives dans les récentes années, il est de plus en difficile de les départager.