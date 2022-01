eSkootr Championship : tout savoir sur la compétition de trottinettes électriques filant à 100 km/h

Voulant se détacher des stéréotypes de l’industrie des courses, l’eSC espère réduire ses coûts afin de permettre au plus grand nombre de participants de rejoindre cet événement automobile, et non pas seulement en donner l'accès à une riche catégorie d’élite. Non sexiste, ce championnat se composera de coureurs hommes et femmes pour rendre ce sport plus accessible à tous.