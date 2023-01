Si les chiens pouvaient décider, ils rouleraient en électrique (selon un étude très sérieuse)

Les scientifiques en charge de l'étude ont ainsi pu observer que les chiens, allongés durant un tiers du trajet dans les deux modèles de véhicules, changeaient de position en moyenne 50 % de plus dans un véhicule diesel. Une agitation causée par les vibrations et les bruits du moteur.

Le côté smooth des véhicules électriques rend aussi les animaux moins nauséeux, leur rythme cardiaque baissant de près de 30 % quand ils sont transportés dans ce type de véhicule. Ils sont aussi en moyenne moins anxieux et gémissent moins dans les voitures électriques.

De quoi rassurer les propriétaires de chiens qui réfléchiraient à quitter le monde des moteurs à explosion pour les batteries électriques. Et ce, alors que les modèles de qualité se multiplient dans le secteur et sont de plus en plus accessibles directement en Europe, comme les Model S et Model X de Tesla, qui arrivent enfin sur le Vieux Continent.