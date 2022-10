5 minutes charge comprise : comment la NASA pourrait rendre la recharge des véhicules électriques extrêmement plus rapide

En partenariat avec l'université de Purdue, la NASA a mis au point ce qu'elle appelle le « subcooled flow boiling ». Cette technologie permet aux câbles électriques de supporter des charges plus élevées en les refroidissant, ce qui donne lieu à un flux électrique plus rapide et sans risque de surchauffe. Cela accompagnera de nombreux projets de l'agence qui nécessitent des dispositifs de plus en plus complexes exigeant des températures très spécifiques pour fonctionner. Parmi les projets qui en bénéficieront, la NASA mentionne sur son blog des « systèmes d'alimentation par fission nucléaire pour les missions vers la Lune, Mars et au-delà », mais également des « pompes à chaleur à compression de vapeur pour les habitats lunaires et martiens ».