Ford imagine un mécanisme de recharge électrique sans sortir de sa voiture

Pour s'en servir, rien de plus simple : il suffit d'avancer le véhicule devant la station de charge intelligente et de dégainer son smartphone. Depuis une application, on peut activer le robot, qui sort de la station. Un bras mécanique semble détecter la prise de recharge de la voiture, qui s'ouvre toute seule grâce à l'application. Le bras se branche ensuite de manière autonome, et entame le chargement du véhicule. L'usager peut alors attendre à l'intérieur ou sortir de la voiture.

L'innovation est le produit de l'Université allemande de Dortmund. D'après Ford, les véhicules électriques sont plus populaires que les véhicules thermiques chez les personnes à mobilité réduite, car le chargement est plus simple à manier que la pompe à essence. Ainsi, le constructeur tente de faire un pas de plus vers l'inclusivité avec ce nouveau robot. À terme, l'entreprise souhaite développer des moyens de chargement qui ne nécessitent aucune intervention de la part du conducteur.

S'il n'est pour l'heure pas accessible au grand public, ce robot augure de belles avancées à venir du côté des stations de recharge.