YouTube active pour tous les utilisateurs d'iOS le mode Picture-in-Picture gratuitement ! Cependant...

Le 11 juillet dernier, YouTube a fièrement annoncé l’arrivée du Picture-in-Picture sur iOS dans un article de blog. Une fonctionnalité qui était très demandée par les possesseurs d’iPhone et d’iPad, d’autant plus qu’elle était d’ores et déjà disponible sur les appareils Android. En revanche, il y a malgré tout anguille sous roche pour celles et ceux qui espéraient en profiter gratuitement…