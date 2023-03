PlayStation, Netflix, YouTube ou TikTok ? À votre avis, qui consomme le plus de bande passante sur Internet ?

Des chiffres assez incroyables, les deux plateformes représentant à elles deux un quart de tout le trafic mondial. Pourtant, le plus grand enseignement de cette étude, c'est qu'une dizaine d'acteurs monopolisent environ 56 % des données en transit à travers les câbles sous-marins.

En plus de Netflix et YouTube, Disney+ (4,5 %) et Prime Video (2,8 %) viennent confirmer le poids gigantesque du streaming sur nos datas. Le gaming est aussi très représenté, avec la PlayStation (3 %) et Xbox Live (2,9 %). Enfin, les réseaux sociaux, omniprésents dans nos vies, le sont autant au niveau du trafic, TikTok et Facebook épuisant respectivement 3,9 % et 2,9 % du trafic web.

Un constat qui interroge. Internet ne se ferait-il pas à l'avantage de quelques géants ? Et si oui, alors n'est-il pas légitime de réfléchir à l'imposition d'une taxe sur ces gros consommateurs, comme l'envisage actuellement l'Union européenne ?