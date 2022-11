Plex : plus besoin d'aller sur IMDb pour savoir où vous avez déjà vu cet acteur

Plus bas, une section affiche leurs œuvres les plus connues et une filmographie complète, avec possibilité de trier par rôle (acteur, réalisateur, producteur…). On appréciera le fait que dans le cas des acteurs et actrices, il est précisé quel(s) rôle(s) ils et elles ont incarné. Les liens sont cliquables et mènent vers les fiches des œuvres, même si elles ne se trouvent pas sur le serveur Plex. Cela permet de savoir sur quel éventuel service un film ou une série est proposé par exemple, et de l'ajouter à sa Watchlist.