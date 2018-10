Résultats financiers : Orange Bank n'arrive pas à décoller

Orange Bank démarre doucement

Dans un contexte concurrentiel fort,ne s'en sort pas si mal. Au troisième trimestre 2018, l'opérateur de télécommunications français numéro un a généré. Si le cloud (+10%) et la cyberdéfense (+16%) sont dans le vert, Orange paie un ralentissement des ventes d'équipements (-2,1% sur le trimestre), des services aux opérateurs (-4,1%) et des services fixes seuls (-3,1%) ce trimestre.De son côté,, la filiale bancaire sur laquelle l'opérateur mise beaucoup,Près d'un an après son lancement, l'heure est au bilan pour Orange Bank. Stéphane Richard, le PDG du groupe, visait à l'origine une base de 2 millions de clients à l'horizon 2025, et une rentabilité à partir de la cinquième année pour son offre bancaire 100% mobile.Quatre mois après son lancement, la filiale comptait 100 000 clients, une performance assez encourageante. Mais l'activité a ralenti et aujourd'hui, Orange Bank gagne entre 15 000 et 20 000 nouveaux clients par mois. L'objectif des 200 000 clients à l'aube de la première année devrait donc tout juste être atteint.Pour l'instant - et assez logiquement - la banque coûte plus d'argent qu'elle n'en rapporte (en réalité, c'est le cas de la plupart des néobanques ). Au mois de juillet dernier,accumulait déjà plus dePour attirer de nouveaux clients, Orange Bank mise sur les offres promotionnelles habituelles des banques en lignes telles que des bonus d'ouverture de compte, la carte bancaire gratuite et l'absence de frais de tenue de compte.