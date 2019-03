Bouygues Telecom s'empare de Nerim et se renforce sur le marché des télécoms d'entreprise

Bouygues Telecom veut s'affirmer sur le marché pro

Nerim revendique un carnet de 10 000 clients

a révélé, jeudi 21 février 2019, avoir signé un accord avec la société d'investissement Dzeta Partners pour racheter 100% du capital et des droits de vote de l'entreprise, détenue par le groupe depuis 2015. L'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait être finalisée d'ici la fin du mois de mars au plus tard, indique l'opérateur.À l'instar des autres opérateurs, Bouygues Telecom veut prouver qu'il est capable de, en pleine transformation., déclare l'opérateur, conscient que le développement de la fibre, que l'arrivée de la 5G et que la fin du réseau téléphonique commuté offrent de nouvelles perspectives.Les acquisitions de Nerim et de Keyyo récemment (un opérateur télécom spécialisé sur les petites et moyennes entreprises) donnent corps à cette stratégie de Bouygues. Nerim est un opérateur alternatif qui est devenu en une vingtaine d'années. Sur son site internet , la société revendique plus de 10 000 clients et 100 000 utilisateurs de ses services.En cas d'acquisition, Nerim, précise l'opérateur aux 19,4 millions de clients.