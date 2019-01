Les revenus des opérateurs ont baissé pour la première fois, au troisième trimestre 2018

Le très haut débit gagne du terrain sur le haut débit



Source : Arcep

Les appels et les SMS délaissés au profit de la data

L'(Arcep) a publié , jeudi, sa grande synthèse trimestrielle sur le marché des opérateurs de télécommunications français, et celle de 2018 livre des enseignements aussi intéressants qu'inhabituels. Au troisième trimestre 2018, et pour la première fois, le revenu des opérateurs sur le marché final, qui a atteint 8,9 milliards d'euros, a diminué de 1,3%.La(-1,7% en 2018) a en partie nourri cette baisse générale, puisque ces derniers constituent la moitié des revenus des opérateurs. Le revenu des terminaux mobiles (-3,3%), lui, est en perdition, tout comme celui des services à valeur ajoutée (-16,4%). Seuls les services mobiles (+1,1%) sont en hausse.S'agissant de la relation entre les opérateurs et les Français,sur ce troisième trimestre 2018. Aujourd'hui, la France compte 28,9 millions d'abonnés en haut et très haut débit confondus, dont, soit 1 abonné sur 3 et 1,9 million de plus qu'il y a un an, et 6 millions de plus par rapport à 2014. Les abonnés en haut débit, eux, diminue de façon très régulière depuis plusieurs années. Alors qu'ils étaient 23 millions au premier trimestre 2014, ils n'étaient plus que 20,6 millions au troisième trimestre 2018.Sur le. Cependant, si la progression de la consommation moyenne de data progresse (+32,5% au T3 2018), cette hausse se ralentit, puisqu'elle était deux fois plus importante en 2017.L'Arcep note que, concernant les appels vocaux, ceux-ci sont globalement à la baisse (1h59 par ligne, -16 minutes sur le fixe et 3h10 par carte SIM, +2 minutes sur le mobile). De manière générale, la discussion (voix et SMS) se fait de moins en moins via les outils traditionnels des téléphones portables mais via des applications comme Messenger, Telegram, Signal ou WhatsApp. Et le nombre de SMS envoyés s'en ressent : celui-ci a chuté de 5% sur un an en tombant à 42,6 milliards au troisième trimestre 2018. Définitivement, les temps changent.