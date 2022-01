Cette solution pour nettoyer votre Mac est en promo

À l'occasion des Soldes d'hiver, MacPaw propose des licences à un excellent prix pour sa solution de nettoyage et d'optimisation pour Mac. Ainsi, la licence d'un an pour 2 Mac passe à 59,95€ en lieu et place des 79,90€ habituellement demandés.

C'est sur la licence d'un an pour 5 Mac que les plus grosses économies peuvent êtres faites puisque celle-ci s'affiche à 89,95€ contre 199,75€ pour le tarif standard. Voilà donc un excellent moyen de bénéficier des qualités de ce logiciel et d'en faire également profiter votre entourage.

Vous pouvez également vous offrir des licences illimitées avec un simple paiement unique. Ainsi, la licence pour un Mac est à 79,95€ en lieu et place des 89,95€ habituellement demandés. Pour deux Mac, comptez passe à 119,95€ en lieu et place des 179,90€ habituels. Et pour 5 Mac, l'affaire est encore plus intéressante puisque le tarif passe à 179,95€ au lieu des 449,75€ standards. Dans tous les cas, vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours à compter de votre date d'achat.