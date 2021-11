CleanMyMac est à prix cassé pour le Black Friday, un logiciel d'optimisation complet à saisir !

On ne présente plus CleanMyMac X. La solution de MacPaw a plus d'une décennie au compteur et règne en maître sur le marché des nettoyeurs pour Mac. Son design et ses animations fluides en font une excellente addition à la logithèque de votre Mac. Tout parait imaginé directement par Apple, au point qu'on croirait avoir à faire à une application native ! Cette inspiration de la Pomme se ressent également dans le design de CleanMyMac X.

En un clic, il est possible d'analyser son Mac en profondeur par le biais de l'analyse intelligente. Celle-ci scan le système à la recherche de fichiers inutiles et de défauts de performances puis vous proposera une série de tâches que le logiciel peut effectuer pour régler ces problèmes. C'est le nettoyeur de fichiers qui fait briller CleanMyMac X tant l'action est rapide et le nombre de gigas libérés élevé. Le téléscope est une autre fonctionnalité très intéressante qui permet d'analyser ses dossiers d'une manière très visuelle puisque ceux-ci sont représentés par des cercles dont la taille est proportionnelle à leur poids. Un bon moyen d'effectuer un nettoyage manuellement !