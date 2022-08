Winamp passe en Release Candidate ; bientôt le comeback !

Presque une décennie plus tard, le voilà de retour sous Winamp 5.9, une version entièrement compatible avec Windows 11 proposant de se synchroniser avec l’app Android du player. Quelques autres ajustements sont au programme pour marquer le coup, comme la prise en charge des codecs VP8 et M38, un répertoire dédié aux podcasts et même un meilleur traitement des listes de lecture au format HTML. Petit bonus, et pas des moindres, Winamp 5.9 peut lire les flux https:// et les modules compressés aux formats XMZ, S3Z, MDZ et ITZ.

Pour les plus nostalgiques, le lecteur multimédia peut être téléchargé gratuitement en Release Candidate sur le site officiel, en lien ci-dessous.