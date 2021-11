Winamp annonce un retour mais le monde a-t-il encore besoin d'un Winamp ?

AudioValley, la holding propriétaire de Winamp et de Shoutcast , indique que la version remastérisée du programme pourrait donner naissance à une plateforme incontournable pour les passionnés. A priori, il ne s’agira donc pas d’un « banal » lecteur de musique. En promouvant des contenus interconnectés (livres audio, podcasts, radio) en complément du streaming musical, Winamp pourrait ainsi proposer une expérience globale à ses utilisateurs. Cependant, aucune date de sortie n'est annoncée.

Les promesses sont belles. Elles n’engagent toutefois que celles et ceux qui les croient. Nous restons sur notre faim. Si Winamp attaque de front Apple Music , Deezer , Spotify ou Amazon, il faut espérer que la stratégie et les moyens mis en œuvre soient à la hauteur. L’éditeur peut également prendre le contre-pied des majors du secteur et proposer une expérience différente, plus novatrice. Peut-être comme SoundCloud , en soutenant des talents émergents et en leur donnant une meilleure visibilité ? On peut l’espérer, car la déception serait grande si tout ceci n'était qu'un simple coup de pub…