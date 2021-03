Logiciel de contrôle à distance pour macOS : comment ça marche ?

Traditionnellement, les solutions permettant de contrôler un ordinateur à distance sont plutôt utilisées dans le cadre de l'assistance informatique. Pour un coup de main donné à un proche ou une activité professionnelle à part entière, il est en effet bien pratique de pouvoir manipuler une machine sans devoir se déplacer. Avec un tel logiciel, il est donc possible d'avoir accès à toutes les commandes d'un système et de résoudre les problèmes rencontrés par l'utilisateur.

Mais à présent, ces applications s'adressent à un public plus large. Car avec l'essor du télétravail, de très nombreux employés et entrepreneurs peuvent avoir besoin d'accéder à distance à une ou plusieurs machines. Aujourd'hui, un avocat, un architecte ou encore un commercial, pour ne citer qu'eux, peuvent être amenés à poursuivre leur travail de chez eux. Ils doivent alors avoir accès à tous leurs fichiers, contacts, applications… Si leur terminal professionnel est portable, ils peuvent bien sûr l'emporter avec eux. Mais souvent, il s'agit d'un ordinateur fixe. Dans ce cas, un logiciel de contrôle à distance constitue le moyen le plus simple de télétravailler efficacement.

Ainsi, cet outil n'est désormais plus réservé aux spécialistes du dépannage informatique. Il s'avère également utile aux professionnels ayant recours au télétravail, et plus largement à tous ceux désirant accéder à une machine distante.