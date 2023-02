La fin des trolls ? Cette IA veut balayer la haine hors de nos discussions

Les débats parfois très houleux sur Internet sont désormais un problème quotidien à très grande échelle. « Même les personnes avec les meilleures intentions du monde peuvent s'emporter sur un sujet qui leur tient à cœur, car nous sommes après tout humains », précise fort justement Jonathan Chang, étudiant en doctorat de science des ordinateurs et participant à la recherche.

Pour éviter autant que possible le point de bascule entre débat sain et déferlement de haine, des chercheurs de l'université de Cornell ont ainsi développé un outil baptisé ConvoWizard. Il s'agit d'une extension de navigateur alimentée par un réseau neuronal, nourri par de nombreuses discussions sur le subreddit « Change My View ».

Ce forum entend en effet favoriser des débats en bonne société sur des sujets parfois brûlants en rapport avec la politique, l'économie ou la culture, entre autres thèmes.