Ce site gratuit donne de la couleur à vos vieilles photos en noir et blanc

Plutôt prometteur, l'outil en question fonctionne entièrement en ligne et ne nécessite aucune connaissance en graphisme. Comme l'explique son créateur, Emil Wallner, Palette.fm exploite la technologie du deep learning afin d'identifier le contenu de la photo téléchargée par l'internaute. Le service n'est pas sans rappeler l'outil de création artistique Midjourney qui fonctionne également grâce à l'IA. Comme lui, Palette.fm utilise la saisie de texte afin d'apporter des modifications au résultat. En décrivant en anglais ce que contient l'image, il est possible de contrôler l'IA et d'obtenir le rendu colorimétrique souhaité.

Le service est actuellement gratuit, bien que Wallner ait déjà en tête des idées de mise en place d'abonnements payants afin de monétiser la mise à disposition de cette technologie.

Le créateur du site se veut clair sur le sujet du traitement des photos. Ces dernières ne sont pas conservées sur les serveurs. Néanmoins, il apparaît pertinent de préciser que, comme pour tous les services de ce type, il est généralement recommandé de ne pas transférer de photos trop personnelles.