Samsung : on en sait plus sur sa Galaxy Home Mini en partenariat avec AKG

AKG à la manœuvre

Lire aussi :

L'infrarouge en guise de bonus face à la concurrence

Tout le monde les avait oubliées ou presque, mais après une gestation anormalement longue l'arrivée des Galaxy Home et Home Mini sur le marché semble en passe de se concrétiser. Au début de l'été, Samsung évoquait ainsi un lancement, sur le troisième trimestre 2019, pour le Galaxy Home.Aujourd'hui et après un long moment dans les oubliettes, c'est le Galaxy Home Mini qui revient sur le devant de la scène. Cette enceinte connectée miniature (pensée pour rivaliser avec le Google Home Mini ou encore l'Amazon Echo Dot) vient de passer par la case certification auprès de la FCC et est actuellement en phase de bêta test en Corée.Comme annoncé l'année dernière, l'enceinte sera bien animée par Bixby et reprend en partie le design du Galaxy Home classique, avec une forme arrondie et châssis recouvert de tissu bleu foncé. La partie son est quant à elle, et sans grande surprise, gérée par AKG (filiale de l'Américain Harman, dont la société mère n'est autre que Samsung depuis 2016). Le groupe y déploiera notamment son « AKG Technology Sound » pour une signature sonore qui s'annonce donc convenable pour un appareil de ce gabarit.Pour se démarquer de la concurrence, le Galaxy Home Mini mise par ailleurs sur sa technologie infrarouge, qui permettra le contrôle, depuis l'enceinte connectée et sans recours au Wi-Fi, de nombreux accessoires et appareils domestiques. Une fonctionnalité qui manque aux Google Home Mini et Amazon Echo Dot.À l'occasion de la conférence Bixby Developer Day, tenue la semaine dernière à Séoul, Samsung a donné une information supplémentaire à propos de cette particularité : son enceinte miniature recèle quatre émetteurs-récepteurs infrarouges.D'après le site coréen Yonhap News Agency , cité par Android Police, les premiers retours des bêta testeurs seraient positifs pour cette petite enceinte Galaxy Home Mini. Un bon signe qui ne s'accompagne malheureusement pas encore d'un quelconque créneau de lancement officiel.