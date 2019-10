Google, leader du marché de la domotique devant Amazon au deuxième trimestre 2019

© Amazon

Google et Amazon leaders, mais pas hégémoniques

Une croissance continue pour le marché de la domotique

Source : IDCD

L'Internet des objets prend une place de plus en plus importante dans l'éco-système du numérique, avec des chiffres qui le prouvent puisque le marché de la domotique a progressé de 17,8 % au deuxième trimestre 2019, par rapport au second trimestre 2018. 22 millions d'appareils ont ainsi trouvé preneurs en Europe sur la période, selon les données du cabinet IDC. Deux acteurs majeurs, Amazon et Google, se talonnent.Au deuxième trimestre, Google a écoulé 3,48 millions de produits issus de la domotique. La firme de Moutain View détient 15,8 % du marché, et a vu ses ventes progresser de 16,6 % sur un an.Derrière, on retrouve Amazon qui, avec 3,36 millions d'appareils vendus et 15,3 % de parts de marché, affiche une plus forte progression que son concurrent par rapport à l'année dernière : 28,5 %. Le géant du e-commerce réduit considérablement son retard global sur Google, et a rapidement repris son leadership sur le marché des haut-parleurs intelligents, porté par son Echo Show 5. On imagine que les prochains produits de la gamme Echo à venir cet automne contribueront à la croissance d'Amazon.Un peu plus loin, on retrouve Samsung (2,87 millions d'appareils, 13 % de parts de marché, croissance de 16,2 % sur un an), LG (2,18 millions d'appareils, 9,7 % de parts de marché, croissance de 5,3 % sur un an) et Sony (1,19 million d'appareils, 5,4 % de parts de marché, croissance de 0,3 % sur un an). Notons toutefois que les 40,8 % restants du marché son occupés par une multitude d'autres acteurs.Concernant le marché des enceintes intelligentes, 4,1 millions de machines ont été vendues en Europe au deuxième trimestre, soit 33,2 % de plus que l'année dernière., note Jan Prenosil, analyste chez IDC.Le cabinet américain se projette un peu et prédit que 108 millions d'appareils du secteur de l'IoT seront vendus cette année. Il mise sur une importante croissance à venir pour atteindre les 185,5 millions de ventes en 2023, avec un taux de croissance annuel qui devrait être de 14,5 % en moyenne. Le divertissement vidéo (téléviseurs intelligents etc.) et les enceintes connectées devraient continuer à porter la domotique.