Bowers & Wilkins annonce Flex, une nouvelle enceinte sans fil pour sa gamme Formation

Une enceinte compacte faisant la part belle à la connectivité

Une belle fiche technique et une enceinte facilement transportable

Source : Trusted Reviews

Pour rappel, la gammea été présentée par le fabricant britannique l'an dernier, au printemps. Largement destinée aux amateurs de musique, l'enceinte compacte Flex affiche des caractéristiques techniques pointues, justifiant son prix assez élevé - comptez 449,99 euros.L'enceinte compacte Flex a pour but de se connecter à d'autres appareils de la gamme. Et même si cette dernière peut fonctionner seule, c'est de concert avec les autres produits signés Bowers & Wilkins que son utilisation est recommandée. Avec Flex, le fabricant propose plusieurs choix de son, entre stéréo 2.0 et 2.1 ou, pour les adeptes d'expériences audiovisuelles immersives, le Home Cinéma 3.0, 3.1 et 5.1.Comme avec les autres gammes et produits, l'accent est mis ici sur la dématérialisation, griffe caractéristique de la marque. Oubliez donc les supports physiques puisqu'il vous sera recommandé de vous connecter directement à des plateformes comme Spotify pour profiter de la musique. La compatibilité avec AirPlay 2, Roon Ready et Bluetooth 4.1 APT X HD est également présente. Le tout se pilote depuis l'application B&W pour une synchronisation maximale entre les applications grâce à la technologie Mesh Network.Notez cependant que même si l'accent reste mis sur la connectivité, l'ensemble Flex de la gamme Formation propose également un port Ethernet. Des boutons tactiles sont présents en haut de l'enceinte compacte. L'USB est quant à lui utilisé pour la maintenance.Cette enceinte au prix de 449,99 euros propose évidemment des technologies de pointe destinées aux audiophiles. Flex comprend ainsi un haut-parleur de graves (woofer) de 100 mm, un tweeter de 25 mm et un amplificateur 50 W. La fréquence est quant à elle comprise entre 50 Hz et 28 kHz.Avec son poids de seulement 2,3 kg et ses dimensions 215 x 130 x 130 mm, cette enceinte se révèle évidemment compacte et facilement transportable. De quoi profiter d'un son optimal un peu partout, lorsque l'objet n'est pas à la maison pour fonctionner de façon synchronisée avec d'autres appareils de chez Bowers & Wilkins.Même si les promesses du constructeur sont belles, il faudra néanmoins attendre d'avoir l'enceinte compacte entre les mains pour vérifier si la qualité est au rendez-vous. Cette dernière est déjà disponible sur le site de Bowers & Wilkins