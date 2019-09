La marque Bowers & Wilkins annonce deux nouveaux casques audio : les PX7 et PX5

Les écouteurs PI4 et PI3

Les casques PX7 et PX5

Source : Les Numériques

Bowers & Wilkins lance quatre nouveaux appareils audio : les casques PX7 et PX5 ainsi que les écouteurs PI4 et PI3. Regardons de plus près les propositions du fabricant.Commençons par les deux nouveaux modèles d'écouteurs Bluetooth : les PI4 et PI3. On retrouve un design « tour de cou » avec des embouts intra-auriculaires ronds pour le PI3 et des semi-intras ovales pour le PI4. Un choix intéressant mais qui ne convaincra pas tout le monde.Plus haut de gamme, les PI4 ont droit à une fonctionnalité de réduction de bruit active dont les PI3 sont privés. Bowers & Wilkins promet également l'intégration d'un micro de qualité pour communiquer en mode « main libres ». Les contrôles s'effectuent via des boutons positionnés sur le cordon.La marque promet une autonomie de huit heures sur les écouteurs PI3 ainsi qu'une compatibilité aptX et aptX Adaptive. Ce modèle sera commercialisés courant octobre 2019 au prix de 200 euros tandis que les PI4 seront disponibles en janvier 2020 pour 300 euros.Passons désormais aux casque sans fil, PX7 et PX5. Ils proposent tous les deux la réduction de bruit active, avec capteur de présence et micros reproduisant l'environnement sonore pour ne pas s'isoler complètement du monde qui nous entoure. Un port jack 3,5 mm est présent pour les amateurs de filaire, tout comme un port USB-C. Ils supportent le Bluetooth 5.0 et les codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD et aptX Adaptative.Voilà pour les points communs. Mais les deux appareils ont aussi, bien sûr, des divergences. 310 grammes et haut-parleur de 47 mm pour le PX7, 241 grammes et haut-parleur 35 mm pour le PX5. Le premier mise sur un design circum-auriculaire, contre du supra-auriculaire pour l'autre. Distinction côté autonomie également avec 30 heures de lecture annoncées pour le PX7 et 25 heures sur le PX5.La différence de prix entre ces modèles, elle, n'est pas si flagrante : comptez 400 euros pour le PX7 et 350 euros pour le PX5. La sortie des deux casques est prévue en octobre 2019.