Sonos s'offre Snips, startup française spécialisée dans le contrôle vocal

Sonos souhaite réaliser des appareils plus respectueux de la vie privée



Un rachat qui pourrait mener à un assistant vocal local, sans partage de données personnelles



Source : TechCrunch

La start-up Snips était connue pour concevoir des assistants vocaux qui fonctionnent sans passer par des serveurs cloud. Cette particularité a manifestement plu à Sonos, qui a révélé lors de la présentation de ses résultats trimestriels avoir acquis la société pour un montant de 37 millions de dollars.La marque américaine explique depuis plusieurs mois vouloir travailler sur des produits où la confidentialité des données des utilisateurs serait préservée.Il y a quelques semaines, Sonos avait d'ailleurs lancé la Sonos One SL, une variante de son enceinte connectée qui n'intégrait aucun micro pour les clients qui ne souhaitent pas être écoutés en permanence par les technologies de Google ou d'Amazon.C'est un vrai changement de philosophie pour Sonos. Le constructeur propose depuis la Sonos One la possibilité d'utiliser à la fois Google Assistant ou Alexa pour offrir un accès plus rapide aux services de streaming et à quantité d'autres fonctionnalités. La marque avait déjà ajouté plusieurs contrôles dans son application pour paramétrer plus finement les informations partagées.Les différents scandales qui touchent les GAFAM en matière de protection de la vie privée ont rendus méfiants les utilisateurs et Sonos s'engouffre dans cette brèche pour répondre aux exigences des consommateurs qui souhaitent une enceinte connectée sans être intrusive.Avec le rachat de Snips, on peut imaginer que Sonos intègre un assistant vocal qui permet de contrôler sa musique ou de régler le volume de son enceinte, sans que les données vocales ne soient partagées sur le cloud.