Sonos lance sa location d'enceintes Sonos Flex aux Pays-Bas, bientôt en France ?

À l'heure actuelle, le service est testé sur un panel d'utilisateurs très restreint, mais devrait bientôt s'ouvrir au plus grand nombre.Réservé (pour le moment) à 500 foyers néerlandais, le service Sonos Flex permet ainsi aux intéressés de disposer chez eux de deux enceintes Sonos One , à utiliser séparément ou appairées, pour «» 15 euros par mois. À l'achat, ce duo d'enceinte reviendrait à 460 euros environ.Il existe également une formule à 25 euros par mois, permettant de louer une barre de son Sonos Beam , en plus des deux enceintes Sonos One. Là encore, acheter les trois éléments reviendrait à un peu plus de 900 euros.Enfin, les plus audiophiles peuvent opter pour une troisième formule, à 50 euros par mois, incluant cette fois les deux enceintes Sonos One, la PlayBar et le Subwoofer, trio d'une valeur de plus de 2 000 euros à l'achat.Sonos indique que sa formule d'abonnement est sans engagement, ce qui permet aux utilisateurs de stopper leur abonnement dès qu'ils le souhaitent. La livraison est gratuite et il faut compter moins d'une semaine entre l'activation de l'abonnement et la réception des produits.Les habitants d'Amsterdam peuvent même profiter d'un service d'installation professionnel, contre la somme de 50 euros. Avec son service Flex, Sonos promet ainsi un son impeccable, la disponibilité de produits toujours à jour et une vraie flexibilité financière.Reste à savoir maintenant quand ce service Sonos Flex sera déployé à plus grande échelle, et quand ce dernier s'exportera en dehors des Pays-Bas. Le site officiel (en néerlandais) est disponible à cette adresse