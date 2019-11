L'assistant vocal d'Orange, Djingo, officiellement lancé sur le Speaker et la télécommande vocale

Voici Djingo (© Orange)

Une offre de remboursement provisoire de 50 euros

Un bouton physique permet de désactiver le microphone du Speaker

Le bouton pour couper le microphone est loin d'être caché, et c'est tant mieux (© Orange)

La fiche technique du Speaker Dingo :

Dimensions : 102x106x106 mm (Hauteur, largeur, profondeur)

Poids : 580 grammes

Connexion Wi-Fi : 802.11a/b/g/n. Pas de prise en charge des réseaux Wi-Fi ad-hoc (ou peer-to-peer) ni les réseaux cachés

Équipements compatibles : un mobile compatible iOS ou Android intégrant la fonction Bluetooth 4.2 est nécessaire

Audio : Restitution sonore à 360° | Puissance 25W max | 2 Tweeters 45 mm | 2 radiateurs passifs 55 mm pour améliorer les basses | Sortie audio optique + jack 3,5 mm pour relier l'enceinte à votre chaîne Hi-Fi.

Source : Communiqué de presse

Après la longue attente, Djingo va enfin faire son apparition. Proposé dès le jeudi 14 novembre dans quelque 80 boutiques Orange ainsi que sur Internet , le Speaker de l'opérateur historique va permettre à ses clients de piloter de nombreux services grâce à l'assistant vocal du même nom. En parallèle, Orange propose ce dernier sur sa télécommande TV vocale, destinée aux propriétaires d'un décodeur UHD.Évacuons tout de suite la question pécuniaire. Le prix de base du Speaker Djingo a été fixé par Orange à 149,99 euros. Mais les clients d'une offre Livebox (Up, Play ou Jet) ou Open (Up, Play ou Jet) peuvent profiter d'une offre de remboursement de 50 euros, valable du 14 novembre 2019 au 5 février 2020 inclus, faisant tomber le prix de l'enceinte intelligente à 99,99 euros.Développé en collaboration avec l'opérateur allemand Deutsche Telekom, le Speaker embarque l'assistant vocal Djingo et se pilote grâce à la voix. Il permet le changement de chaîne TV, l'écoute de sa musique préférée via Deezer, la lecture sonore des informations du jour et de la météo, et le passage et la réception d'appel en mains libres. Djingo a évidemment une dimension domotique puisqu'il permet de piloter ses objets connectés issus de la maison connectée.Orange espère que l'objet connecté deviendra l'interface privilégiée de ses clients pour les services Orange. L'opérateur compte sur le maillage d'Alexa et de ses skills, intégrés à Djingo, pour faire de son enceinte un appareil unique.Les 1,5 million de clients détenteurs du décodeur TV UHD peuvent aussi bénéficier de l'assistant vocal Djingo, après une simple mise à jour logicielle. Ce dernier est désormais intégré à la télécommande TV vocale, ce qui permet de piloter l'ensemble des services de la TV d'Orange avec la voix, via la touche micro du boîtier. Il est en effet possible de rechercher un contenu vidéo sur la VOD d'Orange en s'adressant à l'assistant vocal et en lui indiquant le titre, le genre ou en lui demandant tout simplement le programme TV du soir.Se souciant de la confidentialité des données et du respect de la vie privée, Orange indique que le microphone du Speaker Djingo peut être désactivé grâce à un bouton physique, qui se trouve au dos de l'appareil. L'application mobile dédiée, elle, permet aux utilisateurs de gérer et contrôler une partie des données utilisées par Djingo.