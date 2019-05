Pour lutter contre la fracture numérique, l'OCDE incite à se former tout au long de sa vie

Des inégalités croissantes quant aux nouvelles technologies

Continuer à se former, à tout âge

Source : CBNews

L'a publié l'édition 2019 de son rapport « Perspectives sur les compétences ». L'occasion de faire le point sur les conséquences induites par l'automatisation croissante des tâches professionnelles.D'après l'organisme, 11% des travailleurs de ses pays membres (au nombre de 36) sont exposés à un «». Cela résulte de l'essor de nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle ou la robotique.Dans un tel contexte, unepeut se créer ou s'accentuer entre les individus formés à ces nouveaux outils et ceux ne disposant pas des compétences nécessaires pour s'adapter. Et l'OCDE en constate déjà les symptômes : «».Pour lutter contre ces inégalités, l'institution affirme que la meilleure solution est la formation. Et cela ne concerne pas seulement les enfants, mais bien tous les individus : «». Selon l'organisme, il est de la responsabilité des États de proposer à l'ensemble de sa population un système de formation conforme à de telles mutations.Et tous les pays membres ne sont pas égaux face à la fracture numérique. Parmi les bons élèves, on trouve notamment la Belgique, les Pays-Bas, les pays scandinaves et la Nouvelle-Zélande. La France, de son côté, affiche des résultats en dessous de la moyenne de l'OCDE, tant du point de vue du nombre d'individus «» que d'«».