Notable People : cette carte interactive montre les personnalités les plus connues

« Saviez-vous que Freddie Mercury est né à Zanzibar et Barack Obama à Honolulu ? Quelle est la personne la plus célèbre de votre ville natale ? », demande Topi Tjukanov dans un tweet présentant sa carte interactive. Celle-ci affiche en effet le nom des célébrités sur leur lieu de naissance et se divise en différentes catégories qu’il est possible de sélectionner afin d’avoir une vision plus épurée de la carte : culture, recherche et science, leadership, sports et jeux. En zoomant sur un lieu précis, alors de plus en plus de noms apparaîtront logiquement sur la zone.