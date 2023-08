N'espérez pas un film GTA ou Red Dead Redemption de sitôt

Les productions Rockstar Games n'ont jamais vraiment dissimulé leur penchant pour le cinéma. Et ce n'est la dernière production en date, à savoir Red Dead Redemption 2, qui nous fera mentir. Néanmoins, Strauss Zelnick, le P.-D.G. de Take-Two Interactive, a récemment déclaré qu'il n'envisageait pas de se développer de façon significative dans des projets cinématographiques et télévisuels. S'il reconnaît les succès précédemment cités, il considère néanmoins que la proportion d'échecs demeure bien plus importante que le nombre de succès, nous rapporte Neowin.