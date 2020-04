L'iPhone 12 Pro Max prend vie grâce à des rendus basés sur des document officiels

L'encoche se fait plus petite

Le LiDAR de l'iPad Pro arrive sur iPhone

Source : EverythingApplePro

Seulement quelques jours après le lancement de l'iPhone SE 2020 et son look tout droit sorti des années 2016/2017, une fuite nous offre un premier aperçu crédible de ce à quoi devrait ressembler l'iPhone 12 Pro Max, le futur très haut de gamme d'Apple.Les rendus présentés ici dans la vidéo en tête d'article et les images ont été conçus et partagés par le YouTubeur EverythingApplePro. Comment s'assurer que cette source est sûre ? EverythingApplePro s'est basé sur des plans de design CAD fournis par le leaker bien connu Max Weinbach. Ce dernier est à l'origine de très nombreuses fuites ces derniers mois, concernant entre autres les smartphones Galaxy S20 , et il s'est très rarement trompé. De plus, un autre leaker, Jon Prosser, a confirmé la véracité des visuels. Ce dernier s'est fait connaître pour ses contacts au sein d'Apple et ses informations sur les projets en cours de la firme de Cupertino. Bref, à priori, c'est du solide.Il est toutefois précisé que les plans sur lesquels sont basés les rendus ne sont pas définitifs à 100 % ; le résultat final devrait malgré tout être très proche de ce que l'on voit ici. Premier élément frappant, la taille de l'encoche, largement réduite par rapport aux modèles actuels. Il semble qu'Apple ait enfin réussi à miniaturiser ses scanners 3D, indispensables au bon fonctionnement de Face ID . Le disgracieux notch des iPhone sera ainsi plus discret sur la prochaine génération.Au dos, on retrouverait un triple capteur photo, avec un« plaque de cuisson » rappelant celui des iPhone 11 . Le module s'accompagnerait d'un scanner LiDAR , servant notamment pour la réalité augmentée. Apple a déjà introduit une telle technologie sur son iPad Pro de 2020 Le design général du mobile et surtout ses tranches semblent s'inspirer de générations antérieures, avec des bords qui ne sont plus arrondis comme le voudrait la norme actuelle, mais bien plus plats et anguleux.Un précédent leak rapportait par ailleurs que quatre modèles d'iPhone 12 et non trois devraient être commercialisés par Apple. Ils seraient tous compatibles 5G. La date de sortie des appareils est incertaine.Les bouleversements économiques et industriels liés à la crise du nouveau coronavirus pourraient forcer Apple à décaler le lancement de plusieurs semaines, voire plusieurs mois.