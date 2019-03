iPhone 11 : la rumeur du triple module photo se précise et interroge

Crédits : OnLeaks

iPhone 11 : trois APN disposés en carré



Voici ce à quoi pourrait ressembler l'iPhone 11. Crédits : Macotakara



L'iPhone XS et son double capteur photo. Crédits : Pierre Crochart pour Clubic

Quelle valeur ajoutée pour Apple ?



Xiaomi a ajouté un troisième capteur photo à son Mi 9, sans augmenter le prix d'achat. Crédits : Pierre Crochart pour Clubic

Le blog japonais Macotakara affirme que ses sources dans la chaîne de production chinoise deslui ont confirmé que le modèle haut de gamme du prochain smartphone disposerait bien dearrière.Selon Macotakara, les rendus publiés par OnLeaks en janvier dernier seraient très proches de la réalité, rapporte 9to5mac . Mais contrairement à ce que visualisait le site il y a quelques mois, les objectifs pourraient finalement être disposés de façon symétriquequi rappelle forcément celui du Mate 20 Pro de Huawei.Une mise à niveau finalement convenue, à l'heure où le triple module photo devient une norme. Cependant, ce nouvel attirail photographiquedu line-up 2019 d'Apple.Selon le Wall Street Journal, seul le modèle 6,5 pouces (le remplaçant de l'actuel iPhone XS Max, donc) bénéficierait de ce trio d'APN. L'iPhone 11 conserverait quant à lui leintroduit avec l'iPhone X en 2017.Si les informations du WSJ se révélaient exactes, on peut se demander si Apple ne serait pas en train de se tirer une balle dans le pied. Les chiffres le montrent : des trois modèles d'iPhone sortis en 2018, seul(le moins cher) se vend bien. Et à l'heure où la quasi-totalité des concurrents d'Apple a dégainé un smartphone doté d'un triple appareil photo, sans bouleverser leur grille tarifaire, l'hypothèse d'un unique iPhone 11 « Max » (à partir de 1 259 €) fait pâle figure.On peut prendre en témoinqui, bien que doté d'un Snapdragon 855 et d'un trio d'appareils photo, se paie le luxe d'être vendu moins cher que son prédécesseur Mais l'heure n'est plus (depuis longtemps) à trouver quel constructeur propose le meilleur rapport qualité-prix. Les iPhoneet le marché a besoin d'une marque tapant sans frilosité aucune dans le luxe. Ce qui inquiète en revanche, c'est qu'Apple ne prenne pas acte de son impuissance à séduire avec ses derniers modèles. Et que sa seule réponse à cela soit «» ne fait rien pour dissiper notre confusion.