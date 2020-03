Le Xiaomi Mi 10 arrivera chez nous le 27 mars

Xiaomi devrait augmenter ses prix

Des spécifications haut de gamme

Le 13 février dernier, Xiaomi lançait ses nouveaux flagships, les Mi 10 et Mi 10 Pro , sur le territoire chinois. La marque fait aujourd'hui savoir qu'un événement de lancement similaire est prévu pour l'Europe le 27 mars 2020 à partir de 14h00 (heure de Paris).Il sera possible de suivre la conférence en direct depuis YouTube, Twitter et Facebook, via les comptes de Xiaomi. Le groupe n'a pas précisé où se tiendrait la présentation, mais il y a fort à parier que l'épidémie de coronavirus force la marque à se contenter d'un lancement virtuel depuis la Chine.Les fiches techniques des deux modèles de smartphone étant déjà connues, on attend surtout cette communication de Xiaomi pour connaître la date de sortie et le prix des appareils. Le fabricant, à l'image de OnePlus , tend de plus en plus vers le, il faut donc s'attendre à une hausse de prix par rapport à la génération précédente. C'est ce qu'on constate en tout cas avec les tarifs chinois.Pour rappel, les Mi 10 et Mi 10 Pro sont équipés d'un écran AMOLED avec poinçon pour le capteur photo frontal de 6,67 pouces. Ils proposent une définition Full HD+, une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une excellente luminosité jusqu'à 1 200 nits sur la version Pro.On retrouve bien entendu un SoC Snapdragon 865 . Il sera intéressant de voir si les mobiles seront compatibles 5G en France. Il est possible que Xiaomi laisse le choix entre des variantes 4G et 5G, mais ces dernières seraient, bien entendu, plus chères.Le Mi 10 embarque une généreuse batterie de 4 780 mAh compatible avec une recharge rapide 30W et une recharge sans fil 10W. Le Mi 10 Pro a une batterie un petit peu plus petite (4 500 mAh) mais supporte des charges plus puissantes : 50W pour le filaire et 30W pour le. Les deux modèles profitent aussi de la recharge inversée à 10W.Le Mi 10 Pro est un peu mieux fourni en photo que la version standard, avec la présence, notamment, d'un téléobjectif capable d'offrir un zoom hybride 10x avec OIS. Les deux modèles ont droit au fameux capteur principal de 108 Mp