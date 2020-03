Huawei : le P40 ressemble trait pour trait... au P30 Pro

© Digital Trends

Un smartphone moins angulaire que son prédécesseur

Le P40 paraît moins anguleux que les P30 et Mate 30 Pro. © Digital Trends

Des spécificités techniques encore floues

La gamme "P" de Huawei est attendue au tournant sur la photographie. © Digital Trends

Source : Digital Trends

Comme quoi, le culot paie. Lors de sa réunion avec les huiles de Huawei pour prendre en main le nouveau smartphone pliant, Andy Boxall remarque que l'un de ses interlocuteurs sort de sa poche un téléphone inconnu au bataillon.Après des regards en coin de plus en plus insistants, il demande enfin de quel téléphone il s'agit. Du Huawei P40, se voit-il répondre, avant d'être autorisé à le prendre en main.Avec le Huawei P30 Pro , le constructeur essayait de casser cette image de rondeur qu'il s'était construite au fil des générations. Anguleux des pieds à la tête, le P30 Pro impressionnait autant qu'il déroutait. Une philosophie déclinée sur Mate 30 Pro il y a quelques mois qui, semble-t-il, ne passera pas l'hiver.D'après les clichés ramenés par Andy Boxall (on lui a interdit de photographier l'avant du smartphone), le P40 profitera d'un dos au design extrêmement proche de son prédécesseur. Mais les faces supérieures et inférieures du smartphone seront bel et bien arrondies. Un changement d'esthétique au bénéfice de la prise en main, écrit le journaliste dans son compte rendu sur Digital Trends.Du reste, et comme on l'écrit dans le titre, le smartphone — ou du moins ce prototype, puisque c'est ce dont il s'agit ici — ressemble énormément à son prédécesseur. Les trois modules photo sont disposés à la verticale à gauche, et les mentions à Huawei et Leica (ici remplacées par « Polarie » et « Blink » pour les besoins du prototypage) apparaissent sur le même alignement.Qu'on s'entende bien : nous aurions ici affaire à un P40, et non pas un P40 Pro (ou encore un supposé P40 Pro Premium Edition qui viendrait encore supplanter à ce dernier). Le modèle intermédiaire donc, qui bénéficierait malgré tout de la présence d'un téléobjectif périscopique — inauguré chez Huawei sur le P30 Pro.On ignore encore tout ou presque des caractéristiques du P40. Les mentions actuelles sous la caméra peuvent ainsi n'être là que pour habiller l'ensemble, sans réellement préjuger de la fiche technique de l'appareil. On peut toutefois y lire « Leica's Vario-Summilux-H 118-2 4/16-80 ASPH ». Soit le même texte déjà présent sur les Huawei Mate 20 Pro sortis en octobre 2018.Huawei semble avoir néanmoins appris de sa leçon du Mate 30 Pro, et des boutons physiques de réglage du volume seront de la partie. On peut alors s'attendre à un écran moins incurvé que sur le flagship précité — ce qui est selon nous pour le mieux en termes de prise en main.Enfin, Andy Boxall juge le P40 plus épais que tous les autres smartphones Huawei. De quoi prophétiser l'intégration d'une batterie plus généreuse que sur les précédentes générations. Ce qui n'est jamais une mauvaise idée pour un smartphone que l'on imagine compatible 5G.