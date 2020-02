Le Redmi K30 Pro sera lancé le mois prochain en Chine

Le Redmi K30. © Redmi

Des caractéristiques encore tenues secrètes...

Redmi nous donne rendez-vous le mois prochain pour le lancement du K30 Pro. © Redmi

... mais des rumeurs enthousiasmantes

Extrait de la fiche technique du Redmi K30. © Redmi

Via : Android Authority

Le successeur du Redmi K20 Pro (commercialisé chez nous comme le Xiaomi Mi 9T Pro ) sera présenté le mois prochain. Redmi vient en effet de publier un premier, invitant ses fans à lui laisser un créneau sur leur agenda lors du mois de mars.À l'instar du Redmi K30, ce nouveau modèle devrait être lancé d'abord en Chine avant une éventuelle sortie mondiale.Si le Redmi K30 ne manquait pas d'arguments, il n'en restait pas moins un smartphone milieu de gamme. Comme l'indique l'adjectif Pro accolé à ce nouveau modèle, celui-ci donnera dans le haut de gamme, voire le très haut de gamme.Pour accompagner le poster ci-dessus sur son post Weibo, Redmi affirme vouloir faire de son K30 Pro «», et non pas un smartphone techniquement inférieur aux ténors de l'industrie.Mais pour l'heure, il faudra prendre ces promesses au mot. Peu de fuites ont pour le moment vendu la mèche concernant la fiche technique du K30 Pro. Tout juste pouvons-nous voir à cette image que le smartphone échappera à un écran percé, et devrait donc renouer avec la caméra pop-up de la génération précédente.Si rien n'est encore certain concernant lesdu K30 Pro, certaines sources sur Weibo parlent sans trop se mouiller de la présence d'un Snapdragon 865 sous le capot. L'appareil sera donc compatible 5G, et l'on ignore (pour ne pas dire doute) qu'une itération 4G soit dans les cartons.Le Redmi K30 Pro, réputé plus épais que son prédécesseur, pourrait aussi embarquer une batterie de 4 700 mAh, rechargeable à 33 W.Enfin, le smartphone devrait composer avec un quatuor d'appareils photo au sommet duquel trônerait un capteur Sony IMX 686 de 64 mégapixels.Appelons de nos vœux Redmi à ne pas se lancer dans une hausse des prix pour sa nouvelle génération de smartphones, à l'instar de sa maison mère Xiaomi avec les Mi 10 et Mi 10 Pro . Dans le cas contraire, cela profiterait surtout à Realme qui, avec les récemment dévoilés X50 et X50 Pro s'affichent à des tarifs tout à fait raisonnables.