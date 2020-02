TCL : des images d'un smartphone étonnant qui se déploie par glissière (sans se déplier)

Un écran qui glisse au lieu de se plier

Une tablette compactable en smartphone, l'avenir du marché mobile ?

La fuite et le visuel ci-dessus proviennent de la version américaine de Cnet. Le média explique que TCL avait pour ambition de présenter l'appareil lors du MWC de Barcelone, mais que ses plans ont été contrariés par l'annulation de l'événement sous fond d'épidémie de coronavirus.De ce qu'on aperçoit sur l'image et de ce qu'on retient des explications de Cnet, il s'agirait d'un système à deux écrans. En mode smartphone, la seconde dalle serait « rangée » derrière la première. Puis, un mécanisme qui fait penser à un tiroir permet de la faire glisser et de la mettre au même niveau que l'écran principal pour doubler la surface et obtenir un format tablette.Cela soulève beaucoup de questions, auxquelles nous n'avons à ce jour pas les réponses. Notamment, on peut se demander quelle est l'épaisseur d'un tel appareil qui comprend, on le rappelle, deux écrans et une « glissière ». Et comment le mode tablette est-il géré ? Une fois que le second écran a glissé, se retrouve-t-on avec un espace vide à l'arrière entre l'écran et le châssis, ce qui soulèverait la problématique de la durabilité et de la résistance d'un tel produit ?On a hâte de voir communiquer officiellement TCL à ce sujet. Notez bien que si le constructeur chinois avait prévu de montrer un prototype fonctionnel au MWC, cela ne signifie pas forcément qu'il compte commercialiser ce smartphone prochainement ou même qu'il sera un jour mis sur le marché.Au CES 2020, TCL présentait son premier smartphone pliable . Celui-ci était alors plus proche d'un Galaxy Fold de Samsung en termes de form factor. Dans ce cas comme pour ce nouveau concept d'écran glissant, l'objectif est le même : avoir en poche un smartphone qui peut être utilisé en format compact et qui peut s'étendre, pour offrir le même confort qu'une tablette.Reste à savoir quel système parviendra à convaincre les consommateurs et s'imposera véritablement sur le marché pour devenir la norme. Réponse dans quelques années sans doute.