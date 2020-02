Motorola Razr : décidément, le pliable n'est pas le design le plus durable

© Evan Blass

Une technique encore faillible

L'écran paraît comme coincé dans la charnière de l'appareil. © Input

Via : The Verge

Raymond Wong, journaliste pour le média Input, a remarqué que l'écran de son Razr avait commencé à se détacher du châssis après seulement une semaine d'utilisation.Le modèle de test de Raymond Wong affiche un jour entre la partie supérieure et l'écran. Sur l'image ci-dessous, on a l'impression que l'écran est comme coincé dans la charnière du Razr, ce qui l'empêche d'adhérer pleinement à la couche supérieure de l'appareil.Par conséquent, de l'air a pu s'infiltrer entre l'écran et sa partie supérieure protectrice. Une bulle s'est ainsi créée, et empêche Raymond Wong d'utiliser correctement son smartphone sur toute la partie centrale de l'écran.Problème : le journaliste admet n'avoir aucune idée de la cause de ce dysfonctionnement. Son modèle de test n'est ni tombé, ni n'a subi de choc ou s'est retrouvé mouillé. Selon lui, cela a pu être causé par des changements répétés de température... entre l'extérieur et son appartement.Pour l'heure, Motorola n'a pas répondu aux requêtes d'Input ou de The Verge pour commenter l'affaire. Mais alors que le smartphone pliant du constructeur américain subit de plein fouet la comparaison avec le récent Galaxy Z Flip de Samsung, ce problème sonne comme le dernier clou enfoncé dans son cercueil.