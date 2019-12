Galaxy Fold : Samsung annonce avoir vendu un million d’exemplaires

© Pierre Crochart pour Clubic

Le smartphone le plus cher de Samsung

Des plans sur la comète

Source : The Verge

Une première étape rassurante pour le constructeur sud-coréen qui a déjà déclaré vouloir écouler 6 millions de smartphones pliables en 2020.Si l'on est loin des chiffres de vente des Galaxy S (le Galaxy S9 se serait écoulé à plus de 31 millions d'exemplaires), ce n'est pas si mal pour un smartphone dont le prix en France équivaut à 1,6 SMIC net.Aussi, mis en perspective avec les graves soucis d'écran qui ont entaché son lancement original en avril dernier, atteindre si rapidement le million d'acheteurs est presque inespéré pour Samsung.Officiellement lancé en septembre dernier, le Galaxy Fold fait aujourd'hui ses premiers pas sur le marché chinois. Un marché visiblement déjà très réceptif à l'idée d'un smartphone pliable : en vente depuis la fin novembre, le Huawei Mate X est en rupture de stock sur tout le territoire.Samsung doit accueillir ce chiffre avec beaucoup d'humilité. Il faut dire que le lancement d'un smartphone si différent représente assurément un pari très risqué. De parvenir à en écouler un million en trois mois, malgré les éléments que nous citions plus haut, devrait donc encourager le constructeur à se projeter dans l'avenir.Un avenir qui, justement, devrait désormais laisser une belle place à ces smartphones hybrides. Il y a quelques jours, nous apprenions que la firme pourrait présenter un nouveau smartphone pliable, plus abordable, lors de l'événement qu'il dédiera probablement fin février à son Galaxy S11 En outre, une nouvelle version du Galaxy Fold tel que nous le connaissons pourrait, elle, être lancée à l'été prochain. L'occasion pour Samsung de parfaire une formule qui, si elle n'est pas encore tout à fait au point, dessine déjà un futur enthousiasmant pour l'industrie.