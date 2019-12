Le Oppo Reno 3 Pro aura lui aussi son écran perforé

© Oppo

A first look at the full rear side of OPPO Reno3 Pro 5G. Thoughts? 👀 pic.twitter.com/V8yknOzFof — Brian Shen (@BrianShenYiRen) 9 décembre 2019

« L'aileron » n'est plus. Longue vie au poinçon !

Le Reno 3 s'annonce beaucoup plus classique que le 3 Pro © Oppo

Pas de bouleversements en photo

Aussi, le constructeur Oppo semble suivre ce même chemin. Via plusieurs visuels postés par le constructeur lui-même sur son site et sur Twitter, on découvre un Reno 3 au design radicalement différent du tout récent Reno 2 Un premier élément visuel se démarque : l'appareil photo avant du Reno 3 Pro est désormais intégré dans sa dalle. Fini donc, le fameux « aileron de requin » qui avait permis à Oppo de se démarquer (un peu) de la concurrence. Un choix — on s'en doute — bien moins risqué en termes de solidité de l'appareil.L'écran d'ailleurs, parlons-en. À en croire une apparition sur le site de la TENAA (le FCC chinois), le Oppo Reno 3 Pro profitera d'une dalle AMOLED 6,5 pouces affichant du FHD+. Selon certaines sources ( via Pricebaba ), l'écran serait cadencé à 90 Hz. Un capteur d'empreintes sous l'écran sera également de la partie.Côté performances, le Reno 3 profitera dans sa version « classique » d'un SoC MediaTek dont la référence n'a pas encore dévoilé. Étonnant, lorsque l'on sait que le fondeur n'a pour le moment dévoilé que le très haut de gamme Dimensity 1000 , dont l'intégration dans un smartphone de moyenne gamme paraît improbable. Le Oppo Reno 3 Pro 5G, en revanche, tournera sous Snapdragon 765G. Une nouveauté signée Qualcomm qui vient juste d'être dévoilée Les configurations du smartphone s'étaleront de 6+64 à 12+128 Go. Une batterie de 4 025 mAh accompagnera les deux smartphones, qui seront d'ailleurs rechargeables à 30 W.Côté photo, si le Oppo Reno 2 montrait des signes encourageants de la part du constructeur, son successeur ne devrait pas bouleverser la formule. On retrouvera au dos du Reno 3 Pro une configuration à quatre appareils photo déclinée comme suit : grand-angle 48 Mp + ultra grand-angle 13 Mp + téléobjectif 8 Mp + macro 2 Mp.D'après les images publiées officiellement par Oppo, un ou plusieurs de ces objectifs seront dotés d'une stabilisation optique. Le Reno 3 Pro pourrait donc avoir de belles choses à montrer du côté de la vidéo.Le Reno 3 et 3 Pro seront dévoilé en Chine le 26 décembre prochain. Nous ignorons pour l'heure s'ils trouveront le chemin de l'Hexagone.