Xiaomi pourrait lui aussi avoir un smartphone pliable "à clapet"

Xiaomi multiplie les pistes

Alors que Motorola vient de lancer son Razr , un smartphone pliable à la verticale qui rappelle le système à clapet de nos vieux GSM, Xiaomi explorerait également une telle option pour un futur produit.C'est en tout ce que semble indiquer un brevet déposé auprès de la CNIPA (China National Intellectual Property Administration) en août 2018 et qui vient tout juste d'être repéré. Comme vous pouvez le constater dans le visuel ci-dessus, Xiaomi décrit un appareil qui embarque une charnière horizontale, et qui se plie donc à la verticale. Un parti-pris opposé à la philosophie de Samsung et Huawei, qui ont tous deux opté pour une charnière verticale et un pliage horizontal sur leur smartphone pliable, les Galaxy Fold et Mate X Bien sûr, si cela signifie que le constructeur chinois travaille ou a travaillé sur le développement d'un tel appareil, cela n'assure pas qu'un tel produit sera commercialisé un jour. La technologie des écrans pliables est encore très récente et les marques tentent de trouver la meilleure formule possible. Elles tentent ainsi de nombreux design, mais tous ne seront pas retenus au final.D'ailleurs, on sait que Xiaomi pense aussi à un smartphone pliable en trois . C'est peut-être plutôt de ce côté-là qu'on peut attendre le fabricant étant donné qu'il a lui-même déjà officiellement communiqué sur un tel appareil, présentant même en vidéo un prototype.Celui-ci se montrait convaincant, avec un mobile qui offre un grand écran en mode smartphone (contrairement au Galaxy Fold, qui est intéressant déplié mais un peu décevant replié) et un mode tablette pour le multi-tâches, la navigation ou le multimédia. Reste à savoir si Xiaomi va réussir à optimiser le logiciel pour s'adapter à un tel écran et s'il peut parvenir à produire un mobile résistant sur le long terme. La durabilité est en effet l'un des grands enjeux pour le succès des smartphones à écran pliable.