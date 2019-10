On en sait plus sur Realme X2 Pro, premier de la marque destiné au marché européen

Le Realme XT. © Realme

Realme X2 Pro : un smartphone à écran 90 Hz à prix cassé ?

Le premier APN 64 mégapixels de l'Hexagone

Pour l'heure, seul le Realme 2 Pro est disponible à l'achat en Europe. Pour se diversifier, la filiale d'Oppo dévoilera prochainement le Realme X2 Pro : une incursion audacieuse sur le marché du smartphone haut de gamme à prix cassé.Si l'argument du prix reste encore en suspens ici, on n'a aucun doute sur le fait que le constructeur conservera son étiquette à un niveau raisonnable. Après tout, Realme a construit sa jeune renommée sur sa faculté à produire des smartphones de qualité à petit prix.Mais à l'image du Realme XT récemment dévoilé en Inde , le Realme X2 Pro boxe dans une tout autre catégorie : celle du haut de gamme.À en juger par la fiche technique préliminaire communiquée officiellement par Realme, le X2 Pro disposera d'un écran (probablement LCD) 6,55 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il profitera aussi des excellentes performances du Snapdragon 855+ Dans son communiqué, Realme déclare que son Realme 2 Pro sera présenté simultanément en Asie et en Europe afin de satisfaire à ses ambitions d'expansion. L'Espagne est notamment citée par la marque comme le premier marché auquel elle ira se frotter.Ce faisant, le Realme X2 Pro devrait logiquement devenir le premier smartphone du marché européen à embarquer le capteur Samsung ISOCELL GW1 de 64 mégapixels. En complément, Realme promet sur son futur flagship un zoom hybride 20x, ainsi que le désormais traditionnel trio de modules secondaires : ultra grand-angle, télé-objectif et portrait.Realme promet que son X2 Pro sera lancé à Madrid «».