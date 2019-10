Poursuivant son ascension, Realme va désormais vendre ses smartphones en Australie

Le Realme X. © Realme

Aujourd'hui l'Australie, demain l'Europe ?

La filiale d'Oppo a le vent en poupe, et officialise la distribution de ses smartphones en Australie à partir du 17 octobre prochain. Nous ignorons encore quels smartphones feront partie dude lancement.Aussi anecdotique cette annonce puisse paraître sous nos latitudes, elle n'est pas moins démonstrative de l'insolente bonne santé dont bénéficie la jeune filiale d'Oppo. De là à espérer que Realme fera bientôt ses valises en direction du Vieux Continent ? Il n'y a qu'un pas.Un pas que Realme a déjà fait en direction de la France au début de l'été dernier. Souvenez-vous : fin mai, la marque officialisait la sortie de son Realme 3 Pro dans l'Hexagone. Mais, pour l'heure, seul ce modèle est disponible à l'achat (à partir de 199 €) sur le site de la marque.Déjà riche de plus de sept smartphones en un peu plus d'un an, la marque fondée à Shenzhen et cousine de OnePlus dispose de produits visant avant tout le rapport qualité-prix. En cela, son arrivée sur le marché français devra se faire de façon stratégique : Realme vient chasser sur les terres de Xiaomi et de sa gamme Redmi.